La Tecnica della scuola, 28.2.2025.

Mobilità 2025/26, vincolo quinquennale sostegno: si può fare la domanda su posto comune in altra provincia con deroga genitore over 65?

Giovedì 27 febbraio, dopo la firma del CCNI mobilità dello scorso 29 gennaio, si è svolta l’informativa sindacale in merito all’Ordinanza Ministeriale in arrivo.

Vincoli

Il vincolo quinquennale sul sostegno non è derogabile, anche con genitori over 65.

Deroghe e precedenze

In particolare, una nostra lettrice ha chiesto: “Chi ha il vincolo quinquennale sul sostegno può presentare domanda di mobilità su posto comune in altra provincia grazie alla deroga per genitore over 65 anni?”

“No, il vincolo quinquennale sul sostegno non è derogabile. Si può fare trasferimento su un altro posto di sostegno, ma solo dopo aver compiuto almeno cinque anni di insegnamento sul sostegno”.

Chiarimenti su deroghe ai vincoli e precedenze nei trasferimenti. Ad esempio, l’assistenza alla suocera con legge 104 permette la deroga al vincolo triennale, ma non dà diritto alla precedenza.

La deroga sia per il figlio minore di 16 che per genitore over 65

“Se un docente è in possesso sia di deroga per figli minori di 16 anni che genitore over 65 si può scegliere quale deroga usare oppure prevale il ricongiungimento al figlio?”.

“A differenza della 104, non c’è una scala gerarchica per le deroghe. Si può scegliere in base al comune dove risiedono il figlio o il genitore”.

Domanda con riserva

Non è prevista la possibilità di presentare domanda con riserva. I titoli devono essere posseduti entro la scadenza delle domande.

Preferenze

Chi usufruisce di deroga deve indicare come prima scelta una sede nel comune di ricongiungimento.

Graduatorie interne

Sarà necessario rivedere le graduatorie interne d’istituto alla luce del nuovo calcolo del pre-ruolo e della continuità.

Mobilità interprovinciale

Nell’esprimere le preferenze, è fondamentale indicare le sedi nell’ordine desiderato. L’assegnazione dipende dal punteggio, precedenze e preferenze espresse.

.

.

.

.

.

.

.

Mobilità 2025/26, le novità dall’incontro MIM-sindacati

ultima modifica: da