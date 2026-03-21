di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 20.3.2026.
Mobilità insegnanti di religione 2026/2027, al via il 21 marzo:
c’è tempo fino al 17 aprile per la domanda. Scadenze e documentazione
L’ordinanza ministeriale n. 44 del 12 marzo 2026 avvia le procedure di mobilità del personale docente di religione cattolica per l’anno scolastico 2026/2027.
Le scadenze
Il periodo per l’invio delle istanze va dal 21 marzo 2026 al 17 aprile 2026.
Per chi desiderasse ritirare la propria richiesta, il termine ultimo per la presentazione della revoca è fissato al 25 maggio 2026.
La pubblicazione definitiva di tutti i movimenti è prevista per il 5 giugno 2026.
Modalità di trasmissione
Le domande non saranno gestite in modo automatico, ma attraverso una procedura manuale. I docenti devono utilizzare esclusivamente i modelli cartacei pubblicati sul sito istituzionale del Ministero (MIM) nella sezione dedicata alla Mobilità.
In caso di diocesi che insistono sul territorio di più regioni, la domanda va inviata all’USR della regione in cui ha sede l’istituzione scolastica di attuale servizio.
Documentazione obbligatoria
Un requisito fondamentale per la validità dell’istanza è il possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande prive di tale dichiarazione di idoneità non saranno prese in considerazione.
Inoltre, i docenti devono allegare le dichiarazioni personali relative ai titoli di servizio e alle esigenze di famiglia per consentire la valutazione dei punteggi secondo le tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI).
Pagina ministeriale
Nella pagina ministeriale dedicata alla mobilità 2026/2027 sono pubblicati i seguenti documenti utili al personale IRC:
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.Mobilità insegnanti IRC: domande dal 21 marzo ultima modifica: 2026-03-21T05:13:11+01:00 da