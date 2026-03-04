Part time docenti 2026

di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 3.3.2026.

Rapporto di lavoro part time docenti: come e quando fare richiesta nel 2026. Diritti e trattamento economico, incompatibilità lavorative e durata

C’è chi sceglie il part time per dedicare più tempo alla famiglia, chi per studiare, e chi per trovare un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro. Qualunque sia la motivazione, il rapporto di lavoro part time docenti è una possibilità importante per chi insegna con passione ma desidera una gestione più flessibile del tempo.

Ogni anno il Ministero stabilisce tempi e modalità per la trasformazione del contratto, e anche per il 2026 arrivano date e regole precise. Ecco cosa devono sapere i docenti interessati e come devono presentare la domanda entro la scadenza stabilita.

Rapporto di lavoro part time docenti: quando e come presentare la domanda

I docenti con contratto a tempo indeterminato e cattedra adorario intero che intendono trasformare da tempo pieno a tempo parziale o viceversa devono presentare domanda al dirigente scolastico della scuola di titolarità entro lunedì 16 marzo 2026. La scadenza è stata posticipata di un giorno, poiché il 15 marzo , data indicata dagli Uffici Scolastici Territoriali (UST), cade di domenica. La procedura riguarda tutto il personale docente titolare su posto comune o di sostegno che desideri modificare la propria posizione lavorativa per esigenze personali o familiari.

Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro part time docenti tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, chi opera già in regime di part time da almeno due anni può chiedere di rientrare a tempo pieno seguendo la stessa procedura e rispettando i tempi stabiliti. Per i docenti che entreranno in ruolo dal 1° settembre 2026/2027, la possibilità di stipulare direttamente un contratto a tempo parziale è prevista al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, garantendo così maggiore flessibilità fin dall’inizio del servizio.

I docenti che operano già in part time e che hanno completato il biennio obbligatorio non devono presentare alcuna nuova domanda se intendono permanere nel regime di orario ridotto.

La continuità del contratto viene mantenuta automaticamente, salvo richiesta contraria dell’interessato. In questo modo si evitano passaggi amministrativi superflui e si assicura stabilità nell’organizzazione del personale scolastico.

I dirigenti scolastici, una volta ricevute le domande dai docenti interessati, le trasmettono agli Uffici Scolastici Territoriali competenti. Questi ultimi, nei limiti del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, procedono alla modifica del contratto. L’UST valuta quindi le richieste in base alle disponibilità dell’organico e alle esigenze di servizio, garantendo il corretto equilibrio tra personale a tempo pieno e part time.

Come compilare la domanda

Nella richiesta di rapporto di lavoro part time docenti, è necessario specificare la tipologia di tempo parziale desiderata:

• Part time orizzontale, con riduzione dell’orario in tutti i giorni lavorativi;

• Part time verticale, con prestazione concentrata solo in alcuni giorni della settimana o del mese;

• Part time misto, combinazione delle due modalità;

• Oppure la modifica dell’orario settimanale per chi già lavora in regime part time.

Ogni domanda deve essere presentata al dirigente scolasticodella scuola di titolarità, che la inoltrerà all’UST di competenza.

Diritti e trattamento economico dei docenti part time

Il personale docente con rapporto di lavoro part time è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo.

Per quanto riguarda le ferie:

• I docenti part time orizzontale hanno diritto a giorni di ferie pari a quelli dei lavoratori a tempo pieno;

• I docenti part time verticale hanno diritto a un numero di giorni proporzionato alle giornate effettive di servizio.

Sul piano economico, la retribuzione è proporzionale alla prestazione lavorativa. Tuttavia, restano invariati diritti sindacali, anzianità di servizio, e tutele previdenziali.

Incompatibilità lavorative e durata del part time

Al personale docente con rapporto part time è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, lo svolgimento di altre attività lavorative purché non in contrasto con le esigenze di servizio e non incompatibili con le funzioni d’istituto.

La durata del contratto part time è di due anni, rinnovabile automaticamente per altri due, salvo richiesta del docente di rientrare a tempo pieno.

