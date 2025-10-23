di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 22.10.2025.

Revisori dei conti, quali compensi? Gli importi dal 2025: euro 3.000,00 lordo dipendente e, se dovuto, il rimborso delle spese di missione.

Sul sito del Ministero è stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 178 dell’11 settembre 2025, con cui sono determinati i compensi revisori dei conti 2025.

In particolare, viene determinato il compenso annuo lordo spettante ai revisori dei conti nominati in rappresentanza del Ministero dell’istruzione e del merito e del Ministero dell’economia e delle finanze, per lo svolgimento dell’attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile effettuata presso ciascuna istituzione scolastica statale appartenente all’ambito territoriale di revisione.

Il compenso è determinato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2025, in euro 3.000,00 lordo dipendente. Inoltre, ai revisori dei conti spetta, se dovuto, il rimborso delle spese di missione, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il decreto dispone che il compenso e il rimborso delle spese di missione sono liquidati e corrisposti dall’istituzione scolastica individuata come capofila nell’ambito territoriale di revisione dall’Ufficio scolastico regionale competente. La relativa spesa graverà sul bilancio della predetta istituzione scolastica.

Le spese di missione dei revisori dei conti sono ripartite tra le istituzioni scolastiche comprese nel medesimo ambito in modo da non far gravare l’intero onere finanziario sulla istituzione capofila.

All’onere complessivo derivante dall’attuazione del presente provvedimento, determinato in funzione della numerosità degli ambiti territoriali scolastici che annualmente sono costituiti e che non potranno superare complessivamente il numero di 1.701, si provvede a valere sul Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

