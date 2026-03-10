Referendum 2026 e scuole sede di seggio: la guida

di Massimiliano Esposito, Infoscuola24, 9.3.2026.
Referendum 22 e 23 marzo 2026: cosa succede nelle scuole sede di seggio. Diritti, permessi, chiusure e riposi compensativi per docenti e ATA.
Le consultazioni referendarie previste per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 comportano, come avviene tradizionalmente nel nostro sistema elettorale, l’utilizzo di numerosi edifici scolastici come sedi di seggio.
In queste situazioni l’organizzazione della scuola subisce inevitabili modifiche: sospensione delle attività didattiche, chiusure temporanee di plessi, predisposizione dei locali e gestione delle operazioni elettorali.
Per docenti e personale ATA sorgono spesso gli stessi interrogativi:
- bisogna presentarsi a scuola?
- Le giornate sono considerate servizio?
- Si possono imporre ferie?
- Cosa accade se si viene nominati scrutatori o presidenti di seggio?
Di seguito una guida completa, aggiornata alle norme vigenti e alle consultazioni referendarie di marzo 2026, con esempi pratici utili per orientarsi.
Chiusura totale della scuola
Quando l’intero istituto scolastico viene individuato come sede di seggio, l’attività didattica e amministrativa viene sospesa.
In questo caso:
- tutti gli studenti restano a casa;
- docenti e personale ATA non sono tenuti a recarsi al lavoro;
- le giornate sono considerate servizio effettivamente prestato a tutti gli effetti.
Ciò significa che tali giorni:
- valgono ai fini della maturazione di ferie;
- sono utili per l’anno di prova;
- concorrono al punteggio di servizio;
- non incidono sulla retribuzione.
Il principio giuridico deriva dall’impossibilità oggettiva di svolgere la prestazione lavorativa.
Normativa di riferimento:
Art. 1256 del Codice Civile, sull’impossibilità sopravvenuta della prestazione;
DPR n. 3/1957, art. 35, che disciplina il riposo compensativo per attività elettorali.
Esempio pratico
Una scuola con 900 alunni viene interamente utilizzata come seggio elettorale per il referendum del 22 e 23 marzo.
- Le attività didattiche vengono sospese e tutto il personale è esonerato dal servizio.
- Docenti e ATA non devono presentare giustificazioni né chiedere ferie, e le giornate sono considerate lavorate.
È importante ricordare che non è possibile imporre ferie d’ufficio al personale durante la chiusura per elezioni.
Chiusura parziale della scuola
Situazione diversa quando solo alcuni plessi dell’istituto vengono utilizzati come sedi di seggio.
In questo caso occorre distinguere.
Nei plessi sede di seggio:
- le attività didattiche vengono sospese;
- docenti e personale ATA assegnati a quel plesso sono esonerati dal servizio.
Nei plessi non interessati dalle operazioni elettorali:
- le attività proseguono regolarmente;
- il personale continua a svolgere il proprio servizio.
Possibili spostamenti temporanei
Il dirigente scolastico può disporre eventuali spostamenti temporanei del personale verso plessi non sede di seggio solo se tale possibilità è prevista nella contrattazione integrativa di istituto.
Esempio pratico
Un istituto comprensivo ha tre plessi:
sede centrale scuola primaria scuola dell’infanzia
Se la sede centrale viene utilizzata come seggio per il referendum, i docenti assegnati a quella sede non prestano servizio,mentre negli altri due plessi l’attività didattica prosegue regolarmente.
Pulizia e predisposizione dei locali
Le operazioni di allestimento, sanificazione e ripristino dei locali utilizzati come seggi sono di competenza dell’amministrazione comunale.
Il personale ATA della scuola può essere coinvolto solo in condizioni specifiche:
- su base volontaria;
- con compenso aggiuntivo oppure con riposo compensativo;
- con incarico formalizzato.
Non è possibile imporre tali attività come ordinaria prestazione di servizio.
Ordini di servizio che impongano tali attività senza le condizioni sopra indicate possono essere oggetto di contestazione.
Permessi retribuiti per votare in altro Comune
I permessi retribuiti per recarsi a votare sono previsti solo in situazioni particolari.
Si applicano quando il lavoratore ha recentemente cambiato residenza ma è ancora iscritto nelle liste elettorali del Comune precedente.
Normativa di riferimento:
Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 23/1992.
Sono previsti:
- 1 giorno di permesso per distanze tra 350 e 700 km;
- 2 giorni di permesso per distanze superiori a 700 km o per spostamenti da e verso le isole.
Esempio
Un docente trasferito da Palermo a Milano ma ancora iscritto nelle liste elettorali di Palermo ha diritto a due giorni di permesso retribuito per recarsi al voto.
Permessi ordinari per esigenze personali
Se il voto avviene nel proprio Comune o in un Comune vicino, il personale può utilizzare gli ordinari permessi previsti dal contratto.
Docenti di ruolo o con contratto al 30/6 31/8:
3 giorni retribuiti per motivi personali o familiari (art. 15 CCNL).
Personale ATA di ruolo:
18 ore annue di permesso retribuito (art. 31 CCNL).
Personale a tempo determinato con contratto breve:
6 giorni di permesso non retribuito (art. 19 CCNL 2006/2009).
In alternativa è possibile utilizzare ferie, nel rispetto delle regole contrattuali.
Agevolazioni di viaggio per gli elettori
Durante le consultazioni elettorali lo Stato prevede tradizionalmente alcune agevolazioni per chi deve spostarsi per votare.
Tra le principali:
- riduzioni ferroviarie fino al 60% della tariffa ordinaria;
- riduzioni sui collegamenti marittimi;
- sconti sui voli nazionali operati da ITA Airways;
- agevolazioni autostradali in particolari condizioni.
Incarichi elettorali del personale scolastico
Docenti e ATA possono essere nominati:
- presidente di seggio
- scrutatore segretario
- rappresentante di lista
- rappresentante di comitato promotore
In tutti questi casi l’attività svolta è considerata servizio elettorale.
Questo comporta:
- esonero dal servizio scolastico per tutto il periodo delle operazioni elettorali;
- assenza pienamente giustificata ai fini giuridici e contrattuali;
- validità delle giornate come servizio effettivo.
L’esonero vale anche se le operazioni elettorali si svolgono in orari diversi da quelli di servizio scolastico.
Documentazione da presentare
Prima delle operazioni:
- copia della nomina o convocazione.
Dopo le operazioni:
scrutatori e segretari:
- attestazione di presenza con giorni e orari;
- presidenti: certificazione firmata dal vicepresidente;
- rappresentanti di lista: attestazione firmata dal presidente del seggio.
Riposi compensativi per il servizio ai seggi
Il lavoro svolto durante le operazioni elettorali, che spesso si protrae per più giorni consecutivi, dà diritto a riposi compensativi.
Nel caso del referendum del 22 e 23 marzo 2026, con seggi generalmente aperti dalla mattina della domenica fino alla conclusione degli scrutini, il recupero dipende dal momento di chiusura delle operazioni.
Per il personale con settimana corta (lunedì-venerdì):
- se le operazioni terminano entro lunedì notte → riposo martedì e mercoledì;
- se terminano nella giornata di martedì → riposo mercoledì e giovedì.
Per il personale con settimana lunga (lunedì-sabato):
- se le operazioni terminano lunedì notte → riposo martedì;
- se terminano martedì → riposo mercoledì.
Le giornate dedicate allo scrutinio sono considerate servizio effettivo a tutti gli effetti.
Part-time verticale o servizio su più scuole
Per il personale che lavora con part-time verticale o su più istituti, il recupero riguarda esclusivamente i giorni in cui l’attività elettorale coincide con giornate normalmente non lavorative.
Il recupero deve essere concordato:
- con il DSGA per il personale ATA;
- con il dirigente scolastico per i docenti.
Permessi per la campagna elettorale
Prima della consultazione referendaria il personale può richiedere permessi per partecipare ad attività politiche, incontri pubblici o iniziative di propaganda.
Docenti di ruolo o con contratto al 30/6 31/8::
- 3 giorni retribuiti + 6 giorni trasformabili da ferie in permessi retribuiti per motivi personali (art. 15 CCNL);
- ferie nei periodi consentiti;
- 6 giorni non retribuiti per motivi personali;
- aspettativa non retribuita.
Personale ATA di ruolo:
- 18 ore di permesso retribuito;
- ferie o permessi non retribuiti;
- aspettativa per motivi personali.
Personale a tempo determinato o contratto breve:
- 6 giorni di permesso non retribuito;
- eventuale aspettativa se compatibile con il servizio.