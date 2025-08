dall’USR per il Veneto, 31.7.2025.

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il Decreto n. 3568 del 31 luglio 2025, relativo all’oggetto.

Il contingente assegnato all’Ufficio scolastico regionale per il Veneto per le assunzioni di personale docente, a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2025/26, di cui al proprio Decreto 3165 del 15 luglio 2025 è rideterminato per le sole classi di concorso/tipo posto AAAA, A015, AJ55 e B021 secondo la tabella allegata al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Per le classi di concorso/tipo posto non ricomprese nell’allegato elenco è confermato il riparto di cui all’allegato al proprio Decreto 3165 del 15 luglio 2025.

Rettifica dei contingenti dei posti a ruolo nel Veneto

ultima modifica: da