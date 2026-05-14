Di14 maggio, 2026
Se il collega ritarda, posso lasciare la classe o prevale l’obbligo di sorveglianza? Ecco cosa vi consiglia l’avvocato De Martino
Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, si è parlato anche di una situazione molto frequente nelle scuole: il docente costretto a spostarsi da un plesso all’altro durante il cambio dell’ora, con il rischio di lasciare una classe scoperta o arrivare in ritardo nella successiva.
A porre il quesito è stata una docente che ha evidenziato una difficoltà concreta dell’organizzazione scolastica quotidiana: “spesso non può lasciare la precedente classe se non arriva l’altro docente”. Come deve comportarsi allora l’insegnante?
L’avvocato Alessandro De Martino ha richiamato ancora una volta il principio centrale della culpa in vigilando: tra i diversi obblighi del docente esiste una gerarchia precisa.
“Tra il dovere di puntualità e il dovere di sorveglianza prevale il dovere di sorveglianza”, ha spiegato.
Questo significa che, se il docente deve scegliere tra arrivare puntuale nella nuova aula o evitare di lasciare senza controllo la classe in cui si trova, deve privilegiare la vigilanza sugli studenti già presenti.
“Non si può lasciare scoperta una classe”
Secondo il legale, il docente deve quindi rimanere con la classe fino all’arrivo del collega sostituto, anche se questo comporta inevitabilmente un ritardo nell’altra sede o nell’altra aula.
“Se un docente deve scegliere tra arrivare puntuale nell’altra aula e non lasciare scoperta la classe attuale, deve privilegiare la sorveglianza degli alunni”, ha ribadito De Martino.
Resta però fondamentale segnalare tempestivamente il problema alla dirigenza scolastica. “Bisogna segnalare il problema al vicepreside o al dirigente”, ha aggiunto, anche nel caso in cui la situazione provochi ritardi nell’attività didattica.
Il possibile supporto del collaboratore scolastico
Tra le possibili soluzioni organizzative c’è l’affidamento temporaneo della classe al collaboratore scolastico, ma soltanto quando concretamente possibile.
“A meno di non trovare delle soluzioni come affidare la classe al collaboratore scolastico”, ha spiegato De Martino, ricordando però le difficoltà reali degli istituti: “abbiamo detto che sono normalmente in personale sottodimensionato”.Se il collega ritarda, posso lasciare la classe? ultima modifica: 2026-05-14T16:32:08+02:00 da