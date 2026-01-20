Stipendi scuola, la riduzione Irpef per redditi

InsegnantiStipendi Autore: - 20 Gennaio 2026 / 06 : 22
di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 9.1.2026.

Stipendi docenti e ATA, nel cedolino di gennaio applicata la riduzione Irpef per redditi tra 28 e 50mila euro.

Gilda Venezia

Riduzione della seconda aliquota dell’IRPEF: questa è una delle misure contenute nell’ultima Legge di bilancio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025.

NoiPA in proposito ha fatto sapere di avere avviato, già a partire dalla rata di gennaio 2026, l’attuazione delle misure previste dalla Manovra 2026.

In particolare, è stata applicata la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF, per gli scaglioni di reddito compresi tra 28 e 50 mila euro.

Aumenti stipendiali

Ricordiamo che NoiPA ha applicato sul cedolino mensile di gennaio anche gli adeguamenti tabellari previsti dal nuovo CCNL 2022-2024.

Una tantum a febbraio

Il pagamento degli importi una tantum, previsti dall’articolo 16 del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, sarà invece effettuato sul cedolino mensile di febbraio 2026.

Gli importi, comunicati da NoiPA, sono:

  • 111,70 euro lordi per il personale docente;
  • 270,70 euro lordi per il personale ATA.
