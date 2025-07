dalla Gilda degli insegnanti, 4.7.2025.

Le richieste della Gilda degli Insegnanti.

La Direttiva UE 2023/970, che dovrà essere recepita entro il 7 giugno 2026, rappresenta una svolta fondamentale nella lotta alle disparità retributive e nella promozione della parità di trattamento nei luoghi di lavoro pubblici e privati. La Gilda degli Insegnanti, nel rispetto di tale direttiva e dei suoi principi, chiede con forza l’immediata attuazione di criteri di piena trasparenza all’interno delle istituzioni scolastiche.

“Finora – afferma Castellana – la gestione di queste risorse è stata poco limpida, i docenti non hanno contezza sui criteri adottati, sugli importi assegnati e sui beneficiari. Tutto questo crea conflittualità interne e disillusione professionale”.

In coerenza con l’art. 1 della direttiva, che mira a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, e con quanto previsto dall’art. 35 che impone ai datori di lavoro di rendere accessibili i criteri per la determinazione e la progressione dei livelli retributivi, la Gilda ritiene non più rinviabile la pubblicazione trasparente e annuale dei criteri e dei compensi relativi ad ogni attività retribuita, l’introduzione di sistemi di controllo e valutazione partecipati, nonché la possibilità per il lavoratore di conoscere i livelli retributivi medi e mediani.

“In assenza di trasparenza e imparzialità – conclude Castellana – non può esserci meritocrazia né valorizzazione del lavoro, ovvero tutto ciò che la scuola pubblica dovrebbe racchiudere, per essere un esempio di correttezza, legalità ed equità”.

Così in una nota la Gilda degli Insegnanti

