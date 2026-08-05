Assicurazione sanitaria di docenti e ATA

di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 4.8.2026.

Assicurazione sanitaria personale scolastico:

beneficiari, come aderire, prestazioni e durata. Il tariffario agevolato.

La gestione del servizio, affidata a seguito di una gara d’appalto promossa da Consip per conto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stata aggiudicata al raggruppamento costituito da Uni Salute S.p.A., Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. e Poste Assicura S.p.A., per un importo complessivo di 320 milioni di euro riferito all’intero quadriennio 2026/2029.

Beneficiari

Del servizio di assicurazione sanitaria personale scolasticopotranno beneficiare non solo il personale scolastico di ruolo e il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma anche i dirigenti scolastici, il personale educativo dei convitti e i dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Prestazioni previste

Secondo il capitolato definito dalla gara d’appalto, alcune prestazioni sono interamente a carico dell’ente, mentre altre prevedono una compartecipazione dell’interessato. Sono a carico dell’ente:

i ricoveri per grandi interventi chirurgici e per gravi eventi morbosi ;

; gli accertamenti diagnostici , le visite specialistiche e le prestazioni mediche correlate, effettuati nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero;

, le visite specialistiche e le prestazioni mediche correlate, effettuati nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero; le terapie necessarie per le patologie oncologiche e cardiologiche ;

; i ricoveri per parto naturale e cesareo;

la prevenzione odontoiatrica e le prestazioni per impianti osteointegrati;

gli interventi di chirurgia plastico-ricostruttiva necessari a seguito di infortunio o di interventi demolitivi avvenuti durante il periodo di copertura assicurativa;

gli esami diagnostici.

Prestazioni non coperte dall’assicurazione sanitaria

Non rientrano invece tra le prestazioni assicurative:

le cure e gli interventi volti a eliminare o correggere difetti fisici o malformazioni preesistenti al momento dell’adesione;

le malattie mentali e i disturbi psichici, tranne i casi legati alla copertura per non autosufficienza;

gli infortuni derivanti da atti dolosi dell’assistito, come quelli legati a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, e le relative malattie correlate;

gli infortuni causati dalla pratica di sport aerei, gare motoristiche o sport praticati a livello professionale;

le prestazioni con finalità puramente estetiche;

gli accertamenti e le pratiche di fecondazione artificiale;

i ricoveri in case di riposo;

le protesi dentarie e le cure delle paradontopatie, salvo quanto espressamente previsto per l’implantologia e la prevenzione, già coperte dall’assicurazione;

le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari e di atti violenti o aggressioni a cui l’assistito abbia partecipato attivamente per finalità politiche o sociali;

gli eventi naturali.

Tariffario agevolato

Per il personale rientrante nell’assicurazione sanitaria personale scolastico è prevista l’attivazione di un tariffario agevolato per le prestazioni sanitarie, valido non solo presso le strutture pubbliche ma anche presso le strutture private convenzionate. Di queste agevolazioni potranno beneficiare anche i familiari degli assicurati.

Come aderire all’assicurazione sanitaria

L’adesione al fondo di assistenza sanitaria integrativa per il personale scolastico non è automatica: va attivata attraverso una manifestazione esplicita di volontà da parte del personale, accedendo a un’apposita area riservata tramite SPID o CIE.

Durata della scelta

La durata dell’assicurazione sanitaria personale scolasticovaria in base allo stato giuridico del personale. In particolare:

per il personale docente, educativo e ATA di ruolo, l’adesione resta valida per l’intero quadriennio;

per il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche), l’adesione necessita di rinnovo al conferimento del nuovo contratto;

per i dirigenti scolastici;

per i funzionari del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

per il personale scolastico operante all’estero.

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