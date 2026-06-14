Negli ultimi mesi si è riacceso il dibattito sull’utilizzo della Carta del Docente, soprattutto dopo le erogazioni riconosciute in seguito a sentenze.

Molti docenti si interrogano sui limiti di spesa, in particolare quando sono già stati acquistati dispositivi tecnologici come PC e tablet. Un tema centrale riguarda la possibilità di utilizzare il residuo insieme alla nuova ricarica annuale per ulteriori acquisti hardware. La questione assume rilievo perché la normativa ha introdotto regole più stringenti sull’acquisto di dispositivi digitali.

Carta Docente acquisto PC con residuo e nuova carta docente

A porre il quesito è un docente che ha già beneficiato delle somme riconosciute in sede di ricorso: “A dicembre ho ricevuto i soldi del ricorso per carta docente. Ho acquistato un pc e un tablet. Adesso con il residuo più la nuova carta docente, posso acquistare un altro pc?”

Carta Docente e acquisto hardware: regole su PC, tablet e cadenza quadriennale

L’avvocato Gianfranco Nunziata ha richiamato la disciplina aggiornata sull’utilizzo della Carta. Regola generale sull’hardware:

“A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per l’acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale.” La stessa regola si applica espressamente anche alle somme erogate in esecuzione di sentenze che riconoscono il beneficio della Carta.

Carta Docente, acquisto nuovo PC con residuo e nuova ricarica

Nel caso specifico, spiega l’Avvocato Nunziata, la situazione è la seguente:

A dicembre (a.s. 2025/2026) l’utente ha ricevuto le somme da sentenza e ha acquistato un PC e un tablet → ha già utilizzato la Carta per hardware nell’a.s. 2025/2026;

Con il residuo (somme non spese entro la fine dell’a.s. 2025/2026, utilizzabili anche nell’a.s. 2026/2027) più la nuova Carta (a.s. 2026/2027, valore nominale di base pari a €383,00: Non è possibile acquistare un altro PC, in quanto la cadenza quadriennale per hardware non è ancora decorsa; Il vincolo quadriennale decorre dall’a.s. 2025/2026 (primo utilizzo per hardware), quindi il prossimo utilizzo consentito per hardware sarà dall’a.s. 2029/2030.



Il residuo e la nuova Carta potranno invece essere utilizzati per tutte le altre categorie di beni e servizi previste dall’art. 3 del Decreto (libri, corsi, eventi culturali, strumenti musicali, servizi di trasporto, ecc.).