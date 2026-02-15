Fondo Espero, il messaggio Inps

La Tecnica della scuola, 14.2.2026.
Fondo Espero, come funziona, chi può aderire e le opzioni disponibili.
I dipendenti obbligati agli adempimenti .
Con il messaggio del 12 febbraio 2026, il n. 516, l’Inps ha illustrato le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero per i lavoratori della scuola. Ecco cosa dice il documento e chi riguarda.
Come aderire?
L’Accordo istitutivo del Fondo, fra le organizzazioni sindacali del settore e l’ARAN, prevede che:
- l’adesione al Fondo può avvenire con un’esplicita manifestazione di volontà o mediante il silenzio-assenso;
- all’atto della firma del contratto individuale di assunzione l’amministrazione deve fornire al lavoratore una informativa sulla modalità di adesione al Fondo, con particolare riguardo alla tipologia di adesione mediante il silenzio-assenso;
- nell’eventualità in cui l’adesione avvenga tramite il silenzio-assenso, una volta perfezionata l’iscrizione, la stessa è attivata attribuendo automaticamente il comparto di investimento “garantito”, salvo diversa volontà successivamente espressa dal lavoratore circa le scelte di investimento disponibili;
- l’adesione mediante il silenzio-assenso è riferita esclusivamente al personale dipendente assunto successivamente al 1° gennaio 2019;
- l’iscritto mediante il silenzio-assenso può esercitare il diritto di recesso nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell’adesione.
Le opzioni disponibili
Di conseguenza, le opzioni a disposizione del lavoratore assunto per manifestare o meno la volontà di adesione al Fondo sono:
- adesione mediante una esplicita manifestazione di volontà, anche tramite sito web. L’adesione può essere esercitata in qualunque momento dell’attività lavorativa;
- adesione mediante il silenzio-assenso per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2019;
- decisione di non aderire al Fondo mediante comunicazione espressa all’Amministrazione datrice di lavoro entro nove mesi dalla data di assunzione.
Questi adempimenti riguardano i dipendenti assunti dal 2 gennaio 2019 e in servizio al 16 novembre 2023 e tutti i nuovi assunti successivamente al 16 novembre 2023.