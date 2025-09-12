GPS, Pittoni: l’anno prossimo nuova Ordinanza

di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 11.9.2025.

GPS docenti precari, l’Ordinanza non sarà prorogata fino al 2028.

Pittoni (Lega) sicuro: l’anno prossimo ne sarà pubblicata una nuova.

Non vi sarebbe alcuna proroga fino al 2028 dello strumento dell’Ordinanza Ministeriale per la gestione delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze, le cosiddette Gps, a cui sono interessati centinaia di migliaia di docenti precari: a dirlo alla ‘Tecnica della Scuola’ é Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega.

Il leghista, già presidente della commissione Cultura al Senato, sostiene che la proroga pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre (il Decreto Scuola n. 127, che introduce misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026) “riguarda solo il Regolamento” e non l’Ordinanza ministeriale.

“È vero – sottolinea Pittoni – che il nuovo Regolamento non è ancora pronto, ma l’Ordinanza ministeriale non c’entra nulla: ne verrà infatti preparata una nuova per il prossimo aggiornamento delle graduatorie e a breve partirà il confronto sindacale“, conclude l’esponente del Carroccio.

La notizia, se confermata, farà probabilmente piacere ai rappresentanti dei lavoratori: in particolare, secondo la Flc-Cgil con questa operazione “di fatto il ministro Valditara avrebbe rinviato il confronto sul nuovo Regolamento delle supplenze, che si sarebbe dovuto definire entro il 2026, in vista dell’aggiornamento delle graduatorie”. Una procedura che, sempre secondo l’organizzazione guidata da Gianna Fracassi, avrebbe contenuto il rischio di “affossare il confronto su tutti quei temi critici che come sindacato abbiamo posto al tavolo”.

Tra i problemi che il sindacato vorrà risolvere, in vista della definizione della tornata di nomine da attuare nel 2026, c’è quello “dei tanti supplenti scavalcati nelle nomine e considerati rinunciatari per cause connesse alla procedura informatizzata di assegnazione degli incarichi a tempo determinato”.

GPS, Pittoni: l’anno prossimo nuova Ordinanza

