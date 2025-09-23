Graduatorie provincialiInsegnanti Autore: - 23 Settembre 2025 / 14 : 01
Commenti disabilitati su GPS Venezia, graduatorie esaurite dopo il 3° turno

GPS Venezia, graduatorie esaurite dopo il 3° turno

USR  per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 23.9.2025.

Restituzione posti classi di concorso esaurite.

Gilda Venezia

Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche personale docente della SCUOLA PRIMARIA e della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E DELE PERSONALE EDUCATIVO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia. Restituzione posti graduatorie esaurite per totale scorrimento all’esito del TERZO TURNO DI SUPPLENZE.

Allegati

.

.

.

.

.

.

.

.

 

GPS Venezia, graduatorie esaurite dopo il 3° turno ultima modifica: 2025-09-23T14:01:53+02:00 da
Tags:, , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl