USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 23.9.2025.

Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche personale docente della SCUOLA PRIMARIA e della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E DELE PERSONALE EDUCATIVO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia. Restituzione posti graduatorie esaurite per totale scorrimento all’esito del TERZO TURNO DI SUPPLENZE.

GPS Venezia, graduatorie esaurite dopo il 3° turno

