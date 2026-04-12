InsegnantiSanzioni Autore: - 12 Aprile 2026 / 05 : 10
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Il procedimento disciplinare ai docenti

Gilda Veneziadi Dario Catapano, Infoscuola24,  8.4.2026.

Sanzioni, competenze e termini tra Testo Unico e Dlgs 165/2001.
Competenze, fasi, procedure, impugnazione e conclusione.

Gilda Venezia

Come funziona il procedimento disciplinare per il personale docente: quali sanzioni si applicano, quando decide il dirigente scolastico, quando interviene l’UPD e perché è decisivo verificare con precisione competenze, contestazione e tempi

Il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente continua a essere uno dei terreni più delicati del diritto scolastico, perché impone di coordinare fonti diverse e non sempre di immediata lettura. Il quadro vigente, infatti, nasce dall’intreccio tra il D.lgs. 297/1994, che conserva per i docenti il catalogo delle sanzioni disciplinari, il D.lgs. 165/2001 (modificato dalle riforme Brunetta e Madia), che detta le regole generali del procedimento nel pubblico impiego contrattualizzato, e il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, il cui art. 48 ha rinviato ancora una volta, per il personale docente ed educativo, alla disciplina legale del Testo Unico, con specifiche integrazioni. In questo assetto, il rischio di errore non riguarda solo il merito dell’addebito, ma anche la scelta della fonte corretta, dell’organo competente e della scansione procedurale applicabile.

1. Le Sanzioni per il Personale Docente

A differenza del personale ATA, le cui sanzioni sono definite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), le sanzioni per i docenti a tempo indeterminato (e per estensione a quelli a tempo determinato) rimangono ancorate agli articoli dal 492 al 501 del D.lgs. 297/1994.
In ordine di gravità crescente, esse sono:
  • Avvertimento scritto: consiste nel richiamo all’osservanza dei propri doveri.
  • Censura: una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione o all’ufficio.
  • Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese: comporta il divieto di insegnare e la perdita dello stipendio. Viene applicata per atti non conformi alle responsabilità, violazione del segreto d’ufficio, o per omessa vigilanza sugli alunni.
  • Sospensione da oltre un mese a sei mesi: per infrazioni di particolare gravità, uso dell’impiego per fini personali, atti che pregiudicano il regolare funzionamento della scuola, o per abuso di autorità.
  • Sospensione per sei mesi con utilizzazione in compiti diversi: inflitta a seguito di condanne penali per reati gravi (pena non inferiore a tre anni) o in caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici, quando l’insegnante è ritenuto incompatibile con il rapporto educativo.
  • Destituzione (Licenziamento): la massima sanzione espulsiva. Viene applicata per atti in grave contrasto con i doveri della funzione, illecito uso di fondi scolastici, gravi abusi di autorità, o per aver arrecato grave pregiudizio alla scuola. È stata successivamente integrata prevedendo il licenziamento anche per molestie a carattere sessuale verso gli studenti (anche senza gravità o reiterazione) e per dichiarazioni false finalizzate a ottenere vantaggi nella mobilità.
Inoltre, il D.lgs. 165/2001 prevede il licenziamento disciplinare (con o senza preavviso) per false attestazioni della presenza, assenze ingiustificate prolungate e condanne penali definitive gravi.

2. Ripartizione delle Competenze (L’orientamento della Cassazione)

L’art. 55-bis del D.lgs. 165/2001 stabilisce che il Dirigente Scolastico ha competenza per le sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni, mentre per sanzioni più gravi la competenza passa all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) presso l’Ufficio Scolastico Regionale.
Tuttavia, per il personale docente si applica un principio giurisprudenziale molto rigido, chiarito da diverse ordinanze della Corte di Cassazione (es. n. 28111/2019 e n. 20455/2025). La giurisprudenza stabilisce che la competenza non si basa sulla sanzione che il Dirigente ha intenzione di applicare in concreto (es. sospendere il docente per soli 2 giorni), ma sulla sanzione edittale massima astrattamente prevista dalla legge per quell’infrazione. Poiché per i docenti la sospensione minima prevista dal D.lgs. 297/1994 è “fino a un mese” (superando così la soglia limite dei 10 giorni del Dirigente), il Dirigente Scolastico non ha il potere di sospendere i docenti. Se lo fa, l’intero procedimento è nullo per incompetenza.
Pertanto, le competenze esatte sono:
  • Dirigente Scolastico: esclusiva competenza per le infrazioni lievi punibili con l’avvertimento scritto e la censura.
  • Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD): esclusiva competenza per tutte le sospensioni (da 1 giorno a 6 mesi) e per la destituzione/licenziamento.

3. Fasi e Procedure

Il procedimento disciplinare è scandito da tempi molto rigidi, alcuni dei quali sono perentori (la loro violazione invalida la procedura).
  • A. Fase Iniziale (Contestazione degli addebiti): Deve possedere i requisiti di immediatezza, specificità del fatto e immutabilità.
    • Se l’infrazione è di competenza del Dirigente Scolastico (avvertimento o censura), questi procede alla contestazione scritta entro 30 giorni da quando ha avuto piena conoscenza del fatto.
    • Se l’infrazione è grave e spetta all’UPD, il Dirigente Scolastico non contesta nulla, ma segnala il fatto all’UPD entro 10 giorni. Sarà poi l’UPD a notificare la contestazione al docente entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.
    • La contestazione va notificata via PEC, consegna a mano controfirmata o raccomandata A/R.
  • B. Fase Istruttoria e Audizione (Contraddittorio): L’incolpato viene convocato per essere ascoltato a sua difesa con un preavviso di almeno 20 giorni. Il docente ha diritto di accesso agli atti e può farsi assistere da un procuratore legale o da un rappresentante sindacale. In alternativa o in aggiunta, può presentare memorie scritte difensive. In caso di impedimento grave e oggettivo, l’audizione può essere differita per una sola volta.
  • C. Fase Decisoria (Conclusione): Il procedimento si deve concludere categoricamente entro 120 giorni dalla contestazione dell’addebito. L’atto conclusivo può essere l’archiviazione o l’irrogazione della sanzione, la quale deve essere adeguatamente motivata, valutata secondo proporzionalità e gradualità (considerando negligenza, danno, eventuali recidive) e non può basarsi su fatti diversi da quelli originariamente contestati.
Il Dirigente Scolastico deve inoltre comunicare obbligatoriamente su piattaforma telematica (PerlaPA) all’Ispettorato per la funzione pubblica l’avvio e la conclusione dei procedimenti di sua competenza entro 20 giorni dall’adozione, proteggendo la privacy del dipendente tramite un codice identificativo

Impugnazione delle eventuali sanzioni

Quanto alle impugnazioni, la prospettiva corretta è quella del pubblico impiego contrattualizzato. Le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione sono devolute, in via generale, al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La stessa elaborazione giurisprudenziale ha più volte ricondotto il procedimento disciplinare, in questo ambito, all’esercizio di un potere datoriale e non a un potere autoritativo in senso amministrativo. Ciò significa che il contenzioso su sanzioni, vizi procedurali, sproporzione, incompetenza o difetto di contestazione deve essere letto con categorie lavoristiche e con particolare attenzione agli oneri di allegazione e prova.

La conciliazione

Conciliazione: L’unico strumento stragiudiziale consentito dalla legge e dal Contratto Collettivo (CCNL) non interviene dopo la sanzione per impugnarla, ma prima che questa venga irrogata. Si tratta della “determinazione concordata della sanzione” (procedura conciliativa facoltativa): durante il procedimento, lavoratore e amministrazione possono accordarsi su una sanzione attenuata (salvo i casi da licenziamento) per chiudere anticipatamente il procedimento. Una volta concordata, tale sanzione non è più soggetta ad alcuna impugnazione.

Conclusioni

La conclusione, allora, non può che essere molto tecnica: nel procedimento disciplinare dei docenti non basta “sapere che cosa è successo”, ma occorre qualificare correttamente il fatto, individuare la norma sanzionatoria astrattamente applicabile, verificare chi era competente ad avviare e concludere il procedimento, controllare la coerenza tra contestazione e provvedimento finale, esaminare la regolarità delle notifiche, il rispetto effettivo del contraddittorio, dell’accesso agli atti e degli adempimenti successivi. Prima di ritenere legittima o illegittima una sanzione, è quindi sempre consigliabile verificare con estrema attenzione termini, fonte normativa applicata e competenza dell’organo procedente: proprio su questi profili, più ancora che sul merito dell’episodio, si gioca spesso la solidità dell’intero procedimento.

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