di Dario Catapano, Infoscuola24, 8.4.2026.
Sanzioni, competenze e termini tra Testo Unico e Dlgs 165/2001.
Competenze, fasi, procedure, impugnazione e conclusione.
Come funziona il procedimento disciplinare per il personale docente: quali sanzioni si applicano, quando decide il dirigente scolastico, quando interviene l’UPD e perché è decisivo verificare con precisione competenze, contestazione e tempi
Il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente continua a essere uno dei terreni più delicati del diritto scolastico, perché impone di coordinare fonti diverse e non sempre di immediata lettura. Il quadro vigente, infatti, nasce dall’intreccio tra il D.lgs. 297/1994, che conserva per i docenti il catalogo delle sanzioni disciplinari, il D.lgs. 165/2001 (modificato dalle riforme Brunetta e Madia), che detta le regole generali del procedimento nel pubblico impiego contrattualizzato, e il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, il cui art. 48 ha rinviato ancora una volta, per il personale docente ed educativo, alla disciplina legale del Testo Unico, con specifiche integrazioni. In questo assetto, il rischio di errore non riguarda solo il merito dell’addebito, ma anche la scelta della fonte corretta, dell’organo competente e della scansione procedurale applicabile.
1. Le Sanzioni per il Personale Docente
- Avvertimento scritto: consiste nel richiamo all’osservanza dei propri doveri.
- Censura: una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione o all’ufficio.
- Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese: comporta il divieto di insegnare e la perdita dello stipendio. Viene applicata per atti non conformi alle responsabilità, violazione del segreto d’ufficio, o per omessa vigilanza sugli alunni.
- Sospensione da oltre un mese a sei mesi: per infrazioni di particolare gravità, uso dell’impiego per fini personali, atti che pregiudicano il regolare funzionamento della scuola, o per abuso di autorità.
- Sospensione per sei mesi con utilizzazione in compiti diversi: inflitta a seguito di condanne penali per reati gravi (pena non inferiore a tre anni) o in caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici, quando l’insegnante è ritenuto incompatibile con il rapporto educativo.
- Destituzione (Licenziamento): la massima sanzione espulsiva. Viene applicata per atti in grave contrasto con i doveri della funzione, illecito uso di fondi scolastici, gravi abusi di autorità, o per aver arrecato grave pregiudizio alla scuola. È stata successivamente integrata prevedendo il licenziamento anche per molestie a carattere sessuale verso gli studenti (anche senza gravità o reiterazione) e per dichiarazioni false finalizzate a ottenere vantaggi nella mobilità.
2. Ripartizione delle Competenze (L’orientamento della Cassazione)
- Dirigente Scolastico: esclusiva competenza per le infrazioni lievi punibili con l’avvertimento scritto e la censura.
- Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD): esclusiva competenza per tutte le sospensioni (da 1 giorno a 6 mesi) e per la destituzione/licenziamento.
3. Fasi e Procedure
- A. Fase Iniziale (Contestazione degli addebiti): Deve possedere i requisiti di immediatezza, specificità del fatto e immutabilità.
- Se l’infrazione è di competenza del Dirigente Scolastico (avvertimento o censura), questi procede alla contestazione scritta entro 30 giorni da quando ha avuto piena conoscenza del fatto.
- Se l’infrazione è grave e spetta all’UPD, il Dirigente Scolastico non contesta nulla, ma segnala il fatto all’UPD entro 10 giorni. Sarà poi l’UPD a notificare la contestazione al docente entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.
- La contestazione va notificata via PEC, consegna a mano controfirmata o raccomandata A/R.
- B. Fase Istruttoria e Audizione (Contraddittorio): L’incolpato viene convocato per essere ascoltato a sua difesa con un preavviso di almeno 20 giorni. Il docente ha diritto di accesso agli atti e può farsi assistere da un procuratore legale o da un rappresentante sindacale. In alternativa o in aggiunta, può presentare memorie scritte difensive. In caso di impedimento grave e oggettivo, l’audizione può essere differita per una sola volta.
- C. Fase Decisoria (Conclusione): Il procedimento si deve concludere categoricamente entro 120 giorni dalla contestazione dell’addebito. L’atto conclusivo può essere l’archiviazione o l’irrogazione della sanzione, la quale deve essere adeguatamente motivata, valutata secondo proporzionalità e gradualità (considerando negligenza, danno, eventuali recidive) e non può basarsi su fatti diversi da quelli originariamente contestati.
Impugnazione delle eventuali sanzioni
Quanto alle impugnazioni, la prospettiva corretta è quella del pubblico impiego contrattualizzato. Le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione sono devolute, in via generale, al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La stessa elaborazione giurisprudenziale ha più volte ricondotto il procedimento disciplinare, in questo ambito, all’esercizio di un potere datoriale e non a un potere autoritativo in senso amministrativo. Ciò significa che il contenzioso su sanzioni, vizi procedurali, sproporzione, incompetenza o difetto di contestazione deve essere letto con categorie lavoristiche e con particolare attenzione agli oneri di allegazione e prova.
La conciliazione
Conciliazione: L’unico strumento stragiudiziale consentito dalla legge e dal Contratto Collettivo (CCNL) non interviene dopo la sanzione per impugnarla, ma prima che questa venga irrogata. Si tratta della “determinazione concordata della sanzione” (procedura conciliativa facoltativa): durante il procedimento, lavoratore e amministrazione possono accordarsi su una sanzione attenuata (salvo i casi da licenziamento) per chiudere anticipatamente il procedimento. Una volta concordata, tale sanzione non è più soggetta ad alcuna impugnazione.
Conclusioni
La conclusione, allora, non può che essere molto tecnica: nel procedimento disciplinare dei docenti non basta “sapere che cosa è successo”, ma occorre qualificare correttamente il fatto, individuare la norma sanzionatoria astrattamente applicabile, verificare chi era competente ad avviare e concludere il procedimento, controllare la coerenza tra contestazione e provvedimento finale, esaminare la regolarità delle notifiche, il rispetto effettivo del contraddittorio, dell’accesso agli atti e degli adempimenti successivi. Prima di ritenere legittima o illegittima una sanzione, è quindi sempre consigliabile verificare con estrema attenzione termini, fonte normativa applicata e competenza dell’organo procedente: proprio su questi profili, più ancora che sul merito dell’episodio, si gioca spesso la solidità dell’intero procedimento.
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