di Dario Catapano, Infoscuola24, 8.4.2026.

Sanzioni, competenze e termini tra Testo Unico e Dlgs 165/2001.

Competenze, fasi, procedure, impugnazione e conclusione.



Il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente continua a essere uno dei terreni più delicati del diritto scolastico, perché impone di coordinare fonti diverse e non sempre di immediata lettura. Il quadro vigente, infatti, nasce dall’intreccio tra il D.lgs. 297/1994, che conserva per i docenti il catalogo delle sanzioni disciplinari, il D.lgs. 165/2001 (modificato dalle riforme Brunetta e Madia), che detta le regole generali del procedimento nel pubblico impiego contrattualizzato, e il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, il cui art. 48 ha rinviato ancora una volta, per il personale docente ed educativo, alla disciplina legale del Testo Unico, con specifiche integrazioni. In questo assetto, il rischio di errore non riguarda solo il merito dell’addebito, ma anche la scelta della fonte corretta, dell’organo competente e della scansione procedurale applicabile.

In ordine di gravità crescente, esse sono:

Pertanto, le competenze esatte sono:

Il procedimento disciplinare è scandito da tempi molto rigidi, alcuni dei quali sono perentori (la loro violazione invalida la procedura) .

, valutata secondo proporzionalità e gradualità (considerando negligenza, danno, eventuali recidive) e non può basarsi su fatti diversi da quelli originariamente contestati

Se l’infrazione è grave e spetta all’UPD, il Dirigente Scolastico non contesta nulla, ma

da quando ha avuto piena conoscenza del fatto

Il Dirigente Scolastico deve inoltre comunicare obbligatoriamente su piattaforma telematica (PerlaPA) all’Ispettorato per la funzione pubblica l’avvio e la conclusione dei procedimenti di sua competenza entro 20 giorni dall’adozione, proteggendo la privacy del dipendente tramite un codice identificativo

Quanto alle impugnazioni, la prospettiva corretta è quella del pubblico impiego contrattualizzato. Le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione sono devolute, in via generale, al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La stessa elaborazione giurisprudenziale ha più volte ricondotto il procedimento disciplinare, in questo ambito, all’esercizio di un potere datoriale e non a un potere autoritativo in senso amministrativo. Ciò significa che il contenzioso su sanzioni, vizi procedurali, sproporzione, incompetenza o difetto di contestazione deve essere letto con categorie lavoristiche e con particolare attenzione agli oneri di allegazione e prova.

La conciliazione

Conciliazione: L’unico strumento stragiudiziale consentito dalla legge e dal Contratto Collettivo (CCNL) non interviene dopo la sanzione per impugnarla, ma prima che questa venga irrogata. Si tratta della “determinazione concordata della sanzione” (procedura conciliativa facoltativa): durante il procedimento, lavoratore e amministrazione possono accordarsi su una sanzione attenuata (salvo i casi da licenziamento) per chiudere anticipatamente il procedimento. Una volta concordata, tale sanzione non è più soggetta ad alcuna impugnazione.

Conclusioni

La conclusione, allora, non può che essere molto tecnica: nel procedimento disciplinare dei docenti non basta “sapere che cosa è successo”, ma occorre qualificare correttamente il fatto, individuare la norma sanzionatoria astrattamente applicabile, verificare chi era competente ad avviare e concludere il procedimento, controllare la coerenza tra contestazione e provvedimento finale, esaminare la regolarità delle notifiche, il rispetto effettivo del contraddittorio, dell’accesso agli atti e degli adempimenti successivi. Prima di ritenere legittima o illegittima una sanzione, è quindi sempre consigliabile verificare con estrema attenzione termini, fonte normativa applicata e competenza dell’organo procedente: proprio su questi profili, più ancora che sul merito dell’episodio, si gioca spesso la solidità dell’intero procedimento.

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