Immissioni in ruolo 2026/27: come individuare i posti disponibili prima della scelta delle province

Di Luigi Rovelli , Scuola Informa,17.6.2026

Assunzioni docenti per l’anno scolastico 2026/27, come verificare i posti disponibili e calcolare le cattedre vacanti

Le procedure per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2026/27 si avvicinano e, per migliaia di docenti inseriti nelle graduatorie utili all’assunzione, è già tempo di valutare attentamente quelle che saranno le loro scelte. Uno degli aspetti più importanti riguarda la disponibilità effettiva dei posti, un elemento che può influenzare in maniera determinante sia la Fase 1, dedicata alla scelta della provincia, sia la successiva Fase 2, riguardante l’assegnazione della sede scolastica. Il fatto di poter conoscere in anticipo dove si concentrano le cattedre vacanti permetterà, infatti, all’aspirante di orientare le preferenze in modo più consapevole e aumentare le probabilità di ottenere una destinazione gradita.

Posti disponibili per le immissioni in ruolo: dove trovare i dati ufficiali

Il primo riferimento per chi vuole monitorare le disponibilità di posti per le prossime immissioni in ruolo è rappresentato dai siti degli Uffici Scolastici Provinciali (USP). In queste settimane gli uffici stanno pubblicando i prospetti aggiornati con le cattedre rimaste vacanti dopo la conclusione delle operazioni di mobilità. Si tratta di posti appartenenti all’organico di diritto che risultano privi di titolare e che, salvo diverse disposizioni ministeriali, potranno essere utilizzati per le assunzioni a tempo indeterminato. I file pubblicati dagli USP consentono di avere un quadro abbastanza preciso della situazione territoriale e rappresentano il documento più utile per chi deve programmare le proprie scelte.

Come calcolare i posti vacanti se i prospetti non sono ancora pubblicati

Non tutti gli Uffici scolastici, però, rendono disponibili immediatamente i riepiloghi delle disponibilità. In questi casi, comunque, è possibile ottenere una stima attendibile attraverso l’analisi di due documenti già pubblicati ovvero i prospetti dell’organico di diritto diffusi generalmente nel mese di maggio e gli esiti dei trasferimenti e dei passaggi della mobilità. Il procedimento di calcolo richiede alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, occorre consultare i dati dell’organico di diritto, nei quali vengono indicati per ciascuna scuola e per ogni classe di concorso il numero complessivo delle cattedre autorizzate e il numero dei docenti titolari. Effettuando la differenza tra questi due valori si ottiene il numero dei posti disponibili prima della mobilità. Successivamente, è necessario verificare gli esiti dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo o di cattedra. I movimenti del personale, infatti, possono liberare ulteriori posti oppure occupare disponibilità inizialmente presenti. Solo dopo questo aggiornamento sarà possibile avere una fotografia più vicina a quella che è la situazione reale che verrà utilizzata nelle future operazioni di assunzione.

Analizzare preventivamente le disponibilità consente ai candidati di pianificare con maggiore attenzione la compilazione delle istanze. Nella Fase 1 delle immissioni in ruolo, dedicata alla scelta delle province, conoscere il numero delle cattedre vacanti può aiutare l’aspirante ad individuare i territori con maggiori opportunità di assunzione. Successivamente, nella fase di assegnazione della sede, la stessa analisi permette di selezionare le scuole con maggiore probabilità di disponibilità. Per questo motivo, molti aspiranti al ruolo stanno seguendo quotidianamente le pubblicazioni degli USP: una lettura particolarmente attenta dei dati potrà fare la differenza tra l’ottenere una sede vicina alle proprie esigenze oppure l’essere costretti ad accettare una destinazione meno favorevole.

Immissioni in ruolo 2026/27: come individuare i posti disponibili prima della scelta delle province

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