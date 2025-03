Indire sostegno 2025, la tempistica dei corsi

La Tecnica della scuola, 20.3.2025.

Indire sostegno 2025, i corsi si concluderanno in tempo per le assunzioni di sostegno da GPS di agosto. La continuità del docente su richiesta delle famiglie. Come verrà valutato il corso rispetto al TFA?

Quando comincerà il corso per i triennalisti? I corsi si concluderanno in tempo per le assunzioni di sostegno da GPS che si svolgono ad agosto?

Splendida domanda a cui non c’è una risposta, non ce l’aveva neanche il direttore dell’Indire. Ma si può dire dalle sue parole: sì, insomma, la risposta è affermativa. Quindi si dovrebbe iniziare in primavera con appunto l’obiettivo di concludere in tempo. Poi è chiaro che si vedrà anche perché se il fine del ministero era aumentare il numero degli specializzati ai fini delle immissioni in ruolo in questo caso solo da prima fascia GPS e anche per le supplenze, entro il 31 agosto devono essere essere terminate.

Si pensa che faranno di tutto per arrivare in tempo, d’altronde hanno dato questi 4 mesi: aprile, maggio, giugno, luglio e agosto.

Che fine faranno gli specializzati che hanno punteggio per aver fatto formazione e anni di servizio?

Tutte le sigle sindacali faranno di tutto per contrastare un provvedimento che è lesivo della libertà di insegnamento, anticostituzionale e che ferisce a morte il sistema, magari un po’ farraginoso, ma garanzia di oggettività e di trasparenza delle procedure che le graduatorie a tutti i livelli garantiscono.

A brevissimo i dirigenti attiveranno le interlocuzioni con le famiglie per capire se le famiglie sono intenzionate a chiedere la conferma del docente sul proprio figlio o figlia con disabilità.

Questo dato richiederà anche la valutazione del dirigente, che dovrà sentire anche il GLH, e dovrà esserci ovviamente anche l’assenso del docente.

Dopodiché, il meccanismo non è proprio immediato nel senso che comunque questo pacchetto di richieste deve essere trasferito all’ufficio scolastico territoriale di competenza. Il docente a cui è stata chiesta la conferma deve comunque produrre istanza per le supplenze delle GPS, mettendo all’inizio con priorità la sede dove vuole tornare, e dopo una verifica, cioè ci deve essere comunque la verifica che a quel docente tocchi; un po’ ve la voglio dire così: ci sono 20 posti di sostegno, il docente uno non avrà la conferma; ci sono 20 posti di sostegno, il docente diciottesimo avrà la conferma con priorità su quella sede.

Quindi ci vuole questo elemento di essere in posizione utile per avere un posto e deve richiederlo puntualmente nelle GPS nell’istanza che si fa contestualmente tutte le estati per avere la supplenza nelle GPS. Certamente possono diminuire i posti per gli specializzati perché la conferma si applica agli specializzati, ma anche da graduatorie incrociate, e soprattutto può succedere che chi ha più punteggio potrebbe vedere esaudita invece una preferenza molto più in basso rispetto alle prime, perché le prime magari sono andate a conferma.

Quindi chi ha più punteggio, chi è in prima fascia o chi è in seconda rispetto a chi ha avuto la conferma magari perché l’anno scorso ha lavorato da graduatoria incrociata, potrebbe andare sulla cinquantesima preferenza piuttosto che sulla settantesima, mentre magari c’era posto nelle prime nelle prime 10.

E anche per questo risulta assolutamente anticostituzionale.

Come verrà valutato il corso rispetto al TFA?

Si sarà solo in sede di aggiornamento. Se riguarda le GPS, in sede di aggiornamento delle GPS si potrà vedere se la tabella equipara. Tuttavia e sembra veramente troppo equiparare un corso da 40 con un corso da 60 in presenza.

Però tutto può essere, ma oggi non si può sapere, si scoprirà solo quando andremo ad aggiornare le GPS con eventuali nuove tabelle. Si avrà bisogno di una riflessione, di un approfondimento sul peso da dare a questo percorso dovrebbe avere un peso diverso rispetto a quello del TFA.

Indire sostegno 2025, la tempistica dei corsi

