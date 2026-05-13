GPSgraduatorie Autore: - 13 Maggio 2026 / 06 : 14
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Le date di pubblicazione delle GPS

Gilda Veneziadi Massimo Solerte, Informazione scuola, 12.5.2026.

GPS 2026: le graduatorie definitive potrebbero essere pubblicate intorno alla metà di luglio.

Gilda Venezia

L’attesa per la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) relative al biennio 2026/2028 si fa sempre più intensa. Con migliaia di docenti in tutta Italia in attesa di conoscere la propria posizione, l’attenzione è ora rivolta agli Uffici Scolastici e alle scuole polo, impegnati nella complessa fase di valutazione delle domande.

Ad oggi, una data ufficiale per la pubblicazione degli elenchi definitivi non è stata ancora comunicata. Tuttavia, il calendario delle operazioni fornisce alcune indicazioni utili per ipotizzare una possibile finestra temporale. Lo scioglimento delle riserve, relativo ai titoli conseguiti entro il 30 giugno 2026, è previsto tra il 15 giugno e il 2 luglio dello stesso anno. Questo passaggio rappresenta un nodo cruciale, poiché solo dopo la verifica e l’aggiornamento delle posizioni sarà possibile procedere con la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Se consideriamo i tempi tecnici necessari per completare queste operazioni, appare plausibile che gli elenchi vengano resi noti intorno alla metà di luglio. Va ricordato che dal 16 al 29 luglio 2026, infatti, sarà aperta la finestra per la presentazione delle domande relative alle 150 preferenze per le supplenze dell’anno scolastico 2026/2027. Anche se le due procedure non sono strettamente vincolate tra loro, è evidente che una pubblicazione troppo tardiva delle GPS potrebbe creare disagi e rallentamenti.

La pubblicazione delle graduatorie definitive rappresenta un momento cruciale per migliaia di aspiranti docenti. È quindi fondamentale che ciascuno di loro dedichi particolare attenzione al controllo del proprio punteggio e della posizione assegnata in graduatoria. Gli errori, purtroppo, non sono rari in questi processi complessi, e la tempestività nelle segnalazioni può fare la differenza. Per questo motivo, si consiglia di monitorare costantemente le comunicazioni del proprio Ufficio Scolastico Provinciale e di verificare con scrupolo eventuali incongruenze.

La gestione delle GPS è da sempre un banco di prova per l’efficienza del sistema scolastico italiano. Ogni biennio riemergono le stesse criticità: ritardi, errori di valutazione, difficoltà tecniche che mettono a dura prova non solo gli uffici preposti ma anche i candidati stessi. Nonostante gli sforzi per digitalizzare e semplificare le procedure, resta ancora molto da fare per garantire trasparenza e tempestività.

In un contesto così delicato, è cruciale che le istituzioni forniscano informazioni chiare e tempestive, evitando zone d’ombra che possono generare confusione e incertezza. La scuola italiana merita un sistema di reclutamento all’altezza della sua importanza sociale e culturale. E i docenti meritano di poter pianificare il loro futuro professionale senza vivere nell’incertezza fino all’ultimo minuto.

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Le date di pubblicazione delle GPS ultima modifica: 2026-05-13T06:14:34+02:00 da
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