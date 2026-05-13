Le date di pubblicazione delle GPS

di Massimo Solerte, Informazione scuola, 12.5.2026.
L’attesa per la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) relative al biennio 2026/2028 si fa sempre più intensa. Con migliaia di docenti in tutta Italia in attesa di conoscere la propria posizione, l’attenzione è ora rivolta agli Uffici Scolastici e alle scuole polo, impegnati nella complessa fase di valutazione delle domande.
Ad oggi, una data ufficiale per la pubblicazione degli elenchi definitivi non è stata ancora comunicata. Tuttavia, il calendario delle operazioni fornisce alcune indicazioni utili per ipotizzare una possibile finestra temporale. Lo scioglimento delle riserve, relativo ai titoli conseguiti entro il 30 giugno 2026, è previsto tra il 15 giugno e il 2 luglio dello stesso anno. Questo passaggio rappresenta un nodo cruciale, poiché solo dopo la verifica e l’aggiornamento delle posizioni sarà possibile procedere con la pubblicazione delle graduatorie definitive.
Se consideriamo i tempi tecnici necessari per completare queste operazioni, appare plausibile che gli elenchi vengano resi noti intorno alla metà di luglio. Va ricordato che dal 16 al 29 luglio 2026, infatti, sarà aperta la finestra per la presentazione delle domande relative alle 150 preferenze per le supplenze dell’anno scolastico 2026/2027. Anche se le due procedure non sono strettamente vincolate tra loro, è evidente che una pubblicazione troppo tardiva delle GPS potrebbe creare disagi e rallentamenti.
La gestione delle GPS è da sempre un banco di prova per l’efficienza del sistema scolastico italiano. Ogni biennio riemergono le stesse criticità: ritardi, errori di valutazione, difficoltà tecniche che mettono a dura prova non solo gli uffici preposti ma anche i candidati stessi. Nonostante gli sforzi per digitalizzare e semplificare le procedure, resta ancora molto da fare per garantire trasparenza e tempestività.