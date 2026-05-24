USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, maggio 2026.

UAT di Venezia: gli organici di diritto e di fatto dell’infanzia, primaria secondaria di I e II grado e del Personale educativo con le disponibilità prima e dopo dei movimenti

Anno scolastico 2026/27.

Le altre province del VENETO

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Venezia – Organici di diritto e di fatto 2026-27

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