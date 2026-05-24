USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, maggio 2026.
UAT di Venezia: gli organici di diritto e di fatto dell’infanzia, primaria secondaria di I e II grado e del Personale educativo con le disponibilità prima e dopo dei movimenti
Anno scolastico 2026/27.
Data ultimo aggiornamento: 21.05.2026
La pagina dedicata dell’UAT di Venezia
Le altre province del VENETO
- Belluno prospetto organico – posti disponibili –
- Padova – prospetto organico –
- Treviso organico – accantonamenti –
- Rovigo – posti disponibili –
- Verona – organico e posti disponibili –
- Vicenza – organico prima dei movimenti –
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Gli organici della provincia di Venezia del 2025/26
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Venezia – Organici di diritto e di fatto 2026-27 ultima modifica: 2026-05-24T06:44:12+02:00 da