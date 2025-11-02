Contratto, 142 € di aumenti

Orizzonte Scuola, 1.11.2025.

Stipendi, “per il triennio 2025/27 previsti aumenti di 142 € per i docenti e 104 per il personale ATA”.

Nel corso dell’incontro di oggi all’Aran, dedicato al comparto Università, Ricerca e Afam, e finalizzato alla prosecuzione della trattativa per la definizione del CCNL 2022-2024, l’Anief riferisce che sono stati comunicati anche i dati relativi agli incrementi previsti per il successivo triennio 2025-2027.

Secondo quanto riportato, gli aumenti derivano da quanto già stabilito nella legge di bilancio dello scorso anno, che ha stanziato le risorse per il rinnovo dei contratti pubblici nel triennio 2025/27. In particolare, si parla di un aumento medio del 5,40%, con importi differenziati per settore.

Per la scuola, l’incremento sarà orientativamente di circa 142 euro per i docenti e 104 euro per il personale ATA. Si tratta di una stima indicativa che dovrà essere confermata in sede di definizione del nuovo contratto collettivo.

Le cifre fanno riferimento al triennio 2025-2027, in linea con la previsione contenuta nella legge di bilancio, che destina risorse per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego. In particolare, la manovra prevede 122 milioni di euro per il 2025, 189 milioni per il 2026 e 75 milioni per il 2027 a favore del comparto istruzione.

Il confronto all’Aran proseguirà nelle prossime settimane: dopo la conclusione del contratto per il triennio 2022-2024, l’attenzione si sposterà sull’avvio del rinnovo per il triennio 2025-2027.

