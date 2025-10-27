Stipendio, l’inflazione annulla gli aumenti

Orizzonte Scuola, 27.10.2025.
Stipendio: dal 2019 al 2025 i docenti hanno perso 2.307 euro annui. L’insufficienza dei fondi stanziati per il rinnovo del contratto.
Sul tavolo delle trattative c’è il rinnovo dei contratti del comparto scuola. Nei prossimi giorni si potrebbero delineare nuovi scenari, ma allo stato attuale i sindacati sembrano convergere sull’insufficienza dei fondi stanziati.
Secondo i dati divulgati dalla nostra redazione e provenienti dai tavoli di trattativa, per i docenti la forbice va da 105 a 177 euro al mese, considerando le diverse retribuzioni in base all’ordine e grado di scuola. Gli aumenti devono confrontarsi, però, con la perdita di potere di acquisto che rappresenta un compagno silenzioso sul tavolo delle trattative.
A fare i conti in tasca ai docenti arriva il Corriere, con un lavoro approfondito realizzato da Milena Gabanelli e Simona Ravizza.
Così, il lavoro evidenzia come un docente di scuola superiore con un’anzianità compresa tra i 28 e i 34 anni di servizio percepiva nel 2019 uno stipendio lordo mensile di 2.885 euro. Con gli adeguamenti previsti dal rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021, tale cifra è salita a 3.029 euro. Nel 2025, sulla base delle proiezioni attuali, si stima un’ulteriore crescita fino a 3.144 euro. L’incremento complessivo, calcolato in termini lordi, si attesta quindi a circa l’8,98%.
Ma, se si mette a confronto il calcolo con l’andamento dell’inflazione il quadro risulterà meno favorevole. Tenendo conto del potere d’acquisto effettivo, la perdita stimata è di 3.754 euro su base annua. Questo dato evidenzia come la crescita nominale dello stipendio non sia stata sufficiente a compensare l’aumento del costo della vita nel periodo considerato.
Il lavoro delle due giornaliste prosegue considerando anche la riduzione dell’aliquota del Governo Meloni e i 182 euro aggiuntivi provenienti dall’aliquota Irpef ridotta al 33%. Il quadro definitivo del bilancio annuale risulterà comunque negativo: rispetto al 2019, il docente perde in termini reali 2.307 euro all’anno.
